Muharrem, basketbolla hayatına yeni sayfa açtı 

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MUŞ’ta, doğuştan bedensel engelli Muharrem Geyik’in yaşamı (13), 3 ay önce tanıştığı basketbolla bir anda değişti. 8’inci sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda 1’inci Lig ekiplerinden Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen Geyik, takımının maçı için geldiği Aksaray’da ”Benim için yeni sayfa oldu. Bundan önce evde oturuyordum.

Evde eğitim aldığım için de hiçbir sosyal hayatım yoktu ve dışarı çıkamıyordum. Basketbol sayesinde şehir şehir şehir geziyorum” dedi.



2071 Melih Şah Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Muharrem Geyik, doğuştan bedensel engelli olduğu için evde eğitim alarak okumaya çalışıyor. Çoğu zamanını evde geçiren Geyik’in hayatı, yaklaşık 3 ay önce tanıştığı basketbol sayesinde değişti. Yaşadıklarını anlatan Geyik, ”Takım kaptanının eşi ve benim annem, başörtüsü alım satımı yapıyor. Annem, kaptanımıza durumumu anlatıyor. Kaptanımız beni orada görüp kulüp başkanıyla ziyarete geldiler. Ailemden izin alarak antrenmanlara başladım. Benim için yeni bir sayfa oldu. Bundan önce evde oturuyordum. Evde eğitim aldığım için de hiçbir sosyal hayatım yoktu ve dışarı da çıkamıyordum. Basketbol sayesinde şehir şehir şehir geziyorum. Takımız da iyi ve en küçüğü ise benim. Gelecek için takımımız benden beklentisi yüksek. Ben de elimden geldiği kadar takıma yardım edeceğim” diye konuştu.



Bugüne kadar ligdeki 3 maçta görev yaptığını hatırlatan Muharrem Geyik, ”Ligde 3 maçta da görev aldım. İlk maçımda görev alınca çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu ve basketbol çok güzel bir spor dalı. Herkese bu sporu yapmasını tavsiye ederim. Ailem de benim her zaman destekliyor. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Şimdi ise basketbolcu oldum ama polislik mesleğini de seviyorum” dedi.



‘MİLLİ TAKIMA DAHİ SEÇİLİR’



Muharrem Geyik’in basketbola başlamasına yardımcı olan takım kaptanı Özkan Bozkurt ise ”Ailesini arayıp takımımızı anlattım. Onlara böyle bir spor olduğunu bilmiyorduk dediler. Muş gibi bir yerde, karda kışta evde oturacağına bizimle gelsin spor yapsın ve burada başarı olursa milli takım ve okul hayatıyla iş hayatının değişir ve kendisine de büyük bir sosyal aktive olacağını söyledik. Aile anlayışlı olup, kendileri de destek verdi. Biz de kendisini spora kazandırdık. Azmi çok yüksek. Bundan 1,5 yıl sonra ben inanıyorum milli takamı dahi seçilir” diye konuştu.



