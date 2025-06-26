İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem, 26 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başladı. Hicri 1447 yılının ilk günü olarak kabul edilen bu tarih, tüm İslam dünyasında farklı ritüel ve duygularla karşılanırken, Alevi toplumunda ise derin bir matem, ibadet ve birlik ayı olarak yaşanıyor.

Alevi inancına göre Muharrem ayı, sadece yeni bir yılın başlangıcı değil; Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının anıldığı, yas oruçlarının tutulduğu kutsal bir dönem olarak anılır. Bu dönemde Alevi vatandaşlar, 10 ila 12 gün boyunca oruç tutar, suyu sınırlı içer, et tüketmez ve eğlenceden uzak durur. Cemevlerinde düzenlenen matem cemleri, hem dini hem de toplumsal bir buluşma alanı olarak öne çıkıyor.

Bu törenlerde eşitlik, paylaşım ve empati temaları vurgulanıyor. Kadın-erkek ayrımı yapılmadan yapılan bu ibadetlerde Kerbela’da yaşanan zulüm ve adaletsizlikler tekrar hatırlatılıyor.

Aşure Günü: Paylaşmanın ve Hatırlamanın Sembolü!

5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Alevi inancında bu gün, yasın son günü olarak kabul ediliyor. Cemevlerinde ve evlerde aşure kazanları kaynarken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıkıyor. En az yedi malzeme ile yapılan aşure, farklılıkların bir arada yaşamasının bir simgesi olarak görülüyor.