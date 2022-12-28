“MUHALEFETE AÇIK, NET VE ISRARLA SESLENİYORUZ;

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ MÜZAKERE BİLE ETMEYİN”



Merve SABCIOĞLU

EŞİK, ilk etapta 505 kurumun desteklediği imza kampanyası ile AKP tarafından hazırlanan ve kamuoyunda ‘başörtüsü teklifi’ olarak bilinen Anayasa değişikliğine karşı tüm milletvekillerine “Muhalefete açık, net ve ısrarla sesleniyoruz; Anayasa değişikliği teklifini müzakere bile etmeyin” ifadeleri ile çağrıda bulundu. Basın toplantısında konuşan EŞİK üyesi Berrin Sönmez, “6’lı Masa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Randevularımız geliyor. Yarın (28 Aralık) Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz” dedi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), AKP’nin “başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması” gerekçesiyle hazırladığı anayasa değişikliği önerisine karşı başlattığı imza kampanyasının ilk imzacısı olan kurumlarla birlikte düzenlediği basın toplantısında muhalefete çağrıda bulundu. “Muhalefete açık, net ve ısrarla sesleniyoruz; anayasa değişikliği teklifini müzakere bile etmeyin” talebini dile getiren EŞİK, muhalefete “Kadınlar olmadan kadınların hayatları hakkında karar verilmesine izin vermeyeceğiz. Müzakerelere katılmayın. Komisyon görüşmelerine de Meclis oylamasına da katılmayı topluca reddedin. ‘Hayır’ deyin” ifadeleriyle seslendi.

Anayasa değişikliği teklifine karşı hazırlanan, ilk etapta 505 kurumun imzacı olduğu ve 5 Ocak’a kadar devam edecek kampanyayla ilgili 27 Aralık’ta yapılan basın toplantısına EŞİK üyesi Sevilay Çelenk, TTB Kadın Yürütme Kolu Üyesi Ayşe Uğurlu, KESK Hukuk Sekreteri Zeynep Korkmaz’ın yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu, kadın ve LGBTİ+ örgütünden temsilciler katıldı.

“ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİNE VE LAİKLİĞE AYKIRI BİR DÜZENLEME”

EŞİK üyesi Çelenk, teklife neden karşı olduklarını şöyle anlattı:

“Bir anayasa değişikliği teklifi hazırlanırken bunun en önemli muhatapları olan kesimler hiçbir biçimde bunun içinde değil. Hiçbir biçimde bu süreçlere dahil edilmediği gibi kadınlar ve LGBTİ+’lar mütemadiyen düşmanlaştırılarak bu değişiklik teklifi gündemimize getirilmektedir. Bu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve laikliğe aykırı bir düzenlemedir. Artık laiklik ilkesinden açıkça sapma, açık bir ihlal söz konusudur ve ‘dini inançlara bağlı kılık kıyafet’ gibi ifadelerle bu laiklik ilkesiyle bağdaşmayan hükümler Anayasa’ya dahil edilmeye çalışılmaktadır. Gerekçelerimiz esas olarak budur.”

Muhalefete seslenen Çelenk, “5 Ocak tarihinde 6’lı Masa, Anayasa değişikliği konusunu görüşecek ve bir karar oluşturacak. Biz bunu defalarca ifade ettik; EŞİK olarak bir randevu talep ediyoruz bu görüşme öncesinde. Görüşlerimizi itirazımızı ifade etmek istiyoruz ve bunu da burada tekrar ediyoruz” dedi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TOPLUM SÖZLEŞMESİDİR”

İmzacı kurumlardan Ankara Barosu adına konuşan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Sevil Ceylan Erkat ise şunları söyledi:

“Anayasa değişikliği toplum sözleşmesidir. Toplumun bütün unsurlarının üzerinde hemfikir olacağı, toplumsal mutabakatı sağlaması gereken, temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamında temel normdur. Dolayısıyla vatandaşların doğrudan temel haklarını ilgilendiren temel norm değişikliği de ancak toplum onayı olduğu taktirde söz konusu olabilir. Yaptığımız değerlendirmede aslında toplumun bugün bir Anayasa değişikliğine ihtiyacının olmadığını aksine var olan haklarımızın korunması gerektiği konusunda hemfikiriz. Aslında iktidarın yapması gereken şey bugün, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, kadın cinayetlerinin sona ermesi için girişimlerde bulunması, tedbir alınması, çocuk istismarının sona erdirilmesi gibi can yakıcı sorunlarımızın giderilmesi için adım atmasıdır.”

“PEK ÇOK DİNDAR KADIN ÖRGÜTÜ BU TEKLİFİ REDDEDERKEN CHP’NİN TEKLİFİNİ REDDETMEDİ”

Basın toplantısında söz alan EŞİK üyesi Berrin Sönmez, ilk olarak CHP tarafından verilen yasa değişikliğinin “başörtülü kadınlar ve örtülü olmayan kadınlar için son derece eşitlikçi” olduğunu söyledi ve “Eğer AKP gerçekten başörtülü kadınlara güvence vermek isteseydi o zaman CHP’nin teklifini kabul ederdi” dedi. Sönmez şöyle devam etti:

“CHP teklifini kabul etmeyen AKP’nin hazırladığı Anayasa değişiklik teklifi ise tamamen ayrımcılık odaklı. Bütün basında herkesin dilinde bu Anayasa değişiklik teklifi ‘başörtüsü teklifi’ olarak geçiyor ama bu tamamen asıl meseleyi örten bir şey. Başörtüsü ile ilgili 24. Madde’de yaptığı teklif de tam bir ayrımcılık getiriyor örtülü ve açık kadınlara. Örtülü kadınları bir yerde inanç çemberi ile kıyafet düzenine alırken… Yani orada gün delip başörtülü kadınlara da ‘Senin inancın şuysa sen şunu giyebilirsin, bunu giyemezsin’ deme ihtimali bile getiriyor. Diğer yandan başörtülü olmayan kadınların her türlü kıyafetini sınırlama yetkisini kamu idaresine veriyor. Böyle bir teklif kabul edilemez. Pek çok dindar kadın örgütü de pek çok entelektüel, dindar, başörtülü kadın da aynı şekilde bu teklifi reddederken CHP’nin teklifini reddetmedi.

Aile maddesine gelince, özellikle gerekçesinde maddenin ‘sapkınlıktan’ söz etmesi nedeniyle çok vahim insan hakkı ihlali var. Başörtülü kadının başörtü kullanma özgürlüğü, hakkı güvenceye alınsın diye LGBTİ+’ların ve başörtülü olmayan kadınların hak ihlaline uğramasına hiçbirimizin tahammülü yok.

“SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ “

Sönmez konuşmasını “6’lı Masa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Randevularımız geliyor. Yarın (28 Aralık) Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz” bilgisini paylaşarak bitirdi.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı ve eski CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da “Bütün siyasi partilerden şunu talep ediyoruz, müzakereleri reddediniz. Biz 6’lı Masa’dan demokrasiyi, laikliği, insan haklarını, özellikle kadının insan haklarını savunacak politikalar üretmesini bekliyoruz. Birbirinin ayaklarına basarak, birbirlerini geriye çekerek ileri bir kurum oluşturamazlar” sözleriyle muhalefete yapılan çağrıya destek verdi.

17 Mayıs Derneği’nden Anjelik Kelavgil ise “Bu Anayasa değişikliği LGBTİ+ yurttaşlara dönük saldırıları, nefreti Anayasal mücadele kılıfına uydurmaya çalışıyor. Bu Anayasa değişikliği eğer kabul edilirse bizlerin varoluşu Anayasa’yı ihlal suçuyla eş tutulabilecek. Bizlere dönük saldırıları daha da yüksek boyutlara getirecek” dedi.

“BÜTÜN MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORUZ, SADECE 6’LI MASA İLE DEĞİL”

6’lı Masa’nın ortaklarından Saadet Partisi’nin Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın anayasa değişiklik teklifine imza atmasıyla ilgiye soruya yanıt veren EŞİK üyesi Sönmez, son olarak şunları söyledi:

“Bütün muhalefet partileriyle görüşmelere devam ediyoruz, sadece 6’lı Masa ile değil. Önümüzdeki hafta HDP ile de görüşmemiz olacak. Saadet Partisi ile defalarca görüştük. Biz EŞİK’ten önce Nafaka Hakkı Kadın Platformu’ndan itibaren Saadet Partisi ile görüşerek kadın politikalarını, kadınların haklarını, eşitlik için mücadelelerini ve ülke politikasında kadın eşitlik mücadelesinin alması gerektiği yeri Saadet Partisi ile düzenli olarak görüşüyoruz. Sayın Temel Karamollaoğlu, çok net karşı çıkış göstermez ama Sayın Milletvekili Abdulkadir Karaduman net bir şekilde AKP’yi destekledi. Nafaka konusunda da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da görüşlerini çok açık şekilde ortaya çıkarıyor. Ama tek bir milletvekilidir. Tek bir milletvekili olarak zaten imzasını attı o teklife. Şu anda Meclis’te 24 milletvekilinin imza vermesi durumunda bu telif referanduma gidebilir. Biz bütün muhalefet partilerinden Türkiye İşçi Partisi’nin yaptığı gibi en başta, en net şekilde ‘hayır’ demesini ve hiçbir şekilde o 24 vekilin bu iktidar bloğuna verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”