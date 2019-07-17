Muhalefet tarım için çırpınıyor…

Tarım ürünlerindeki artış gündemdeki yerini koruyor ve muhalefet milletvekilleri konuyu çeşitli boyutları ile gündeme getiriyorlar.





Ancak bakanlar Meclis’in milletvekilleri olmadığından, cumhurbaşkanı tarafından atandıklarından herhalde bu çığlıkları duymuyor ya da duymazdan geliyorlar.

“Fındık üreticisine kumpas kuruluyor” diyen Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Yeter artık! Fındık üreticimiz, kimsenin oyuncağı değil, olmayacak da! Devletin ofisi, alım fiyatı ve miktarını derhal açıklamak zorunda. Aksi takdirde, lobicilere, karaborsacılara, vurgunculara hizmet etmiş olacak” şeklinde konuştu.

Hancıoğlu, fındık üreticisini tedirgin eden rekolte ve fiyat spekülasyonları, “her hasat döneminde olduğu gibi bu yıl da fındık üreticisinin alın teri üzerinde yine sinsi oyunlar oynanıyor, yine kumpas kuruluyor” diye şikayetçi oldu…

BAKIRLIOĞLU

Çiftçi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçinin tarımsal destekleme alacaklarının kurban bayramından önce ödenmesini istedi.

Çiftçinin Meclisteki sesi olarak tanınan Bakırlıoğlu ile konuştum.

Toplumun en dertli kesiminin, kuşkusuz çiftçi olduğunu, çiftçinin emeğinin, alın terinin karşılığını bir türlü alamadığını dile getirerek buna rağmen vatan ve toprak sevgisiyle üretmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Tarım sektörü desteklerle ayakta duruyor. Ancak maalesef destekler de zamanında ödenmiyor.

Dünya çiftçiler gününde bizzat cumhurbaşkanı tarafından, tüm destekler ramazan bayramından önce ödenecek sözü verildi.

Fakat yağlı tohum ve pamuk desteklemelerinin sadece üçte ikisi ödendi, üçte biri kaldı. Kalanının ne zaman ödeneceği de belli değil.

İhracat kaydı ile biber eken çiftçinin 2017 yılı ihracat destekleri hala ödenmedi.

Hükümet çiftçiye verdiği sözü tutsun.

Önümüz kurban bayramı, hiç olmazsa kurban bayramı öncesi çiftçilerin tüm destekleme alacakları ödensin…”

Umarım Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere verdiği sözün tutulmadığını öğrenince hem üzülür hem de kızar.

Ve çiftçilerimizin destek primlerini ödettirir…