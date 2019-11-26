Bugün, muhalefete muhalefet edeceğim.CHP’nin yerel seçim başarısının ardından tüm enerjisini 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı makamını ve Meclis çoğunluğunu ele geçirmek için harcayacağını düşünenler yanıldı.

CHP yine kendi içinde çekişmeye, dahası kavga etmeye başladı.

Partinin ileri gelenlerinden biri, “Genel Merkez’de çete var” dedi. Ciddi bir temizlik yapılmadan yola devam edilemeyeceğini söyledi.

Bu sözlere aynı sertlikte yanıtlar verildi, “Çete iddianı ispatlamazsan namertsin” diyenler oldu.

Önümüzdeki günlerde kavganın sertleşmesi ve kurultaya yaralı bir şekilde gidilmesi sürpriz olmayacak.

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Gelelim, İYİ Parti’ye…

CHP’nin ittifak içinde olduğu partinin Meclis Grup Başkan Vekili, “Parlamenter sisteme dönmek ve 5-6 icracı bakanlık verilmek koşuluyla erken seçim için Ak Parti’yle ortaklık kurabiliriz” diye konuştu.

Bu sözler partinin diğer yetkililerince, “Yanlıştır, kabul edilemez. Partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyan olmuştur” denilerek eleştirildi.

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İlk seçimde iktidara gelmeye namzet bir muhalefet, iktidarı doğru işler yapmaya, hak ve hukuktan ayrılmamaya zorlar.

Bizdeki muhalefet ise maşallah kendi içinde kavga etmekten ne doğru dürüst muhalefet yapabiliyor ne de ilk seçimde iktidar olabilecek bir görüntü veriyor.

2023 seçimine giderken Ak Parti’nin en büyük şansı işte budur.

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Sonuç olarak diyeceğim şudur:

Muhalefet düzelmeden memleket düzelmez!