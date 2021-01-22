Muğla’dan geçen yıl 78 ülkeye balık ihraç edildi

Aykut KURT/ MUĞLA (DHA)- KÜLTÜR balıkçılığıyla ön plana çıkan Muğla’da geçen yıl 78 ülkeye 77 bin 676 ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edildi.

Kentte, alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız üretimi devam ediyor. Bölgede üretilen balıklar, tesislerde işlenip paketlendikten sonra çoğunlukla Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

‘ÜLKEMİZE 410 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLADIK’

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Bakanlık tarafından verilen desteklerle son yıllarda su ürünleri üretiminde büyük artış elde edildiğini söyledi. Muğla’nın, Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yüzde 65’ini karşıladığına dikkat çeken Saylak, “Muğla, su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye’de üretim miktarı açısından önemli bir yerde. Su ürünleri yetiştiriciliğinde geçtiğimiz yılı bir önceki yıla oranla artışla kapattık. 2019’da 74 bin ton balık ihracatı yaparken, geçen yıl yaklaşık 78 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracattan 410 milyon dolar ülkemize gelir sağladık. Firmalarımız bu anlamda büyük çaba sarf etti” dedi.

‘İHRACAT İÇİN YENİ TÜRLER PEŞİNDEYİZ’

Saylak, kentten 78 ülkeye ihracat yapıldığını belirtip, şunları söyledi: “Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip Muğla’da deniz kültür balıkçılığı üretiminin yanı sıra Dalaman Akköprü Barajı’nın 5 bin 500 tonluk katkısıyla 21 bin ton alabalık üretim kapasitesiyle liderliğe ulaştık. 2020 yılı salgın nedeniyle zorlu bir yıl oldu. Su ürünleri yetiştiriciliğinde geçtiğimiz yılı bir önceki yıla oranla artışla kapattık. Yaklaşık 50 bin aile, yöremizde bu sektörden geçimini sağlıyor. Milas ilçesinde de atıl durumdaki tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda yıllık 10 bin ton çipura ve levrek üreterek ekonomiye büyük katkı sağlıyor.”

Kentte yetiştirilen deniz ürünlerinin çoğunlukla Almanya, Kanada, ABD, Japonya ve Yunanistan’a satıldığını dile getiren Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini söyledi.

İhracat için yeni ürünler ve türlerin peşinde olduklarını ifade eden Saylak, “Yurt dışından, pasifikten getirttiğimiz karides yumurtalarından larva üreterek şu anda hasatlık boya getirdik. Bu bizim için çok önemli. Katma değeri yüksek bir ürün. Yüksek fiyatlara ihracatı yapılabiliyor. İnşallah hedefimiz önümüzdeki süreçte bunun yetiştiriciliğini artırmak” dedi.

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