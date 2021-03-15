Muğla’daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

​İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bir süre yapılan takibin ardından polis ekiplerince belirlenen adreslere 7 -14 Mart tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 642 gram metamfetamin, 617 gram eroin, 603 gram skunk, 578 gram uyuşturucu maddelere karıştırılan kimyasal madde,3 A-4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, 3 gram bonzai, 29 kök kenevir bitkisi, 22 sentetik ecza, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 100 dolar, 540 TL ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında ‘uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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