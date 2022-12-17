Muğla’da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu 

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Muğla’da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) – Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2’si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. 

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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı. İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.’nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. 

Polis merkezindeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. (DHA)

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