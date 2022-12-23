Muğla’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA’da polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ortaca ile Fethiye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda kağıtlara emdirilmiş sentetik kannabinoidin de bulunduğu çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 14 bin TL para ele geçirildi; 8 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(DHA)

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