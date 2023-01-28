Muğla’da uyuşturucu operasyonu:15 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 15 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye’de dün gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 flash bellek ve bin 535 TL nakit para ele geçirildi, 15 kişi gözlatına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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