Muğla’da turistlerin tur otobüsünün lastiği yandı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Milas ilçesinde, 35 turistin bulunduğu, seyahat acentesine ait tur otobüsünün sol arka lastiğinde yangın çıktı. Şoförün dikkati sayesinde otobüs, kısa sürede tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla- Milas kara yolu Boğa Yokuşu mevkisinde, Cemal Bulut yönetimindeki 48 BF 585 plakalı tur otobüsünün sol arka lastiği, Milas’a girişte yanmaya başladı. Bulut, aracı emniyet şeridinde durdurup, 35 turisti indirdi. Denizli Pamukkale’deki gezinin ardından Bodrum’daki otellerine gitmek için otobüste bulunan Ukraynalı, Polonyalı ve Lübnanlı turistler, kısa süreli panik yaşadı.

POLİSLERDEN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE

Muğla’dan Bodrum’a göreve giderken, yolda alevleri fark eden polisler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ise yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Turistler, başka otobüsle Bodrum’daki otellerine ulaştırıldı.

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