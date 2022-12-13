Muğla’da tamirhane yangını; 4 araç kullanılamaz hale geldi

- Reklam -

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, oto tamirhanesinde elektrik aksamından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; 4 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Menteşe’nin Bayır Mahallesi’nde, İhsan İncili’ye ait oto tamirhanesinden saat 07.30 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, 4 araç hasar gördü. Yapılan incelemede, yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -