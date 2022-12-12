Muğla’da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da, şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Menteşe’nin Çaybükü Mahallesinin Esenlik mevkisinde meydana geldi. Halil İbrahim Günaydın (59) yönetimindeki 48 AEH 858 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen Ali Aldağ’ın (57) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Enes Özpay (22), Kader Akdağ (21) ve Gaye Aldağ (19) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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