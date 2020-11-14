Muğla’da sazlık alanda yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Delta plajı yakanında ve Hamitköy deniz kenarındaki sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları yapılırken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MARMARİS’TE SAZLIK ALANDA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan saat 21.30 sıralarında Marmaris’e 41 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulunan turistik Turgut Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda da yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan yarım saat içerisinde söndürüldü. Yangında 500 metrekare alan yanarak kül oldu. Jandarma, yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Ali GÜNDOĞAN- Aykut KURT/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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