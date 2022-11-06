Muğla’da sahte vitamin hapı operasyonu: 1 gözaltı 

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 7 bin 250 adet sahte besin takviyesi hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.A.’nın (59) evinde ürettiği sahte besin takviyesi hapları sattığı istihbaratına ulaştı. Belen Mahallesi’nde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 7250 adet hap, 500 bin 400 adet etiket, 22 bin 200 adet hazır kutu ve 620 adet kapsül ele geçirildi. Gözaltına alınan ve halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde ilaç üreterek satmak suçundan işlem yapılan Y.A., savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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