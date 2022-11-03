Muğla’da ‘sahte merhem’ operasyonu

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da, polisin düzenlediği operasyonda 936 sahte merhem ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışında sahte olarak üretilen merhemlerin ilçede satılması için müşteri arandığının istihbaratına ulaştı. E.Ş.’nin (38) evine dün gece düzenlenen operasyonda, 936 sahte merhem ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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