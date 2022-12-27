Muğla’da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Ula ilçesinde, jandarmanın yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 90 litre sahte içki ele geçirildi; G.U. (54) da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula’nın Çıtlık Mahallesi’nde yaşayan G.U.’nun yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki süreceği istihbaratına ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince şüpheliye ait 2 adres ve 1 araçta yapılan aramada, 90 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan G.U.’nun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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