Muğla’da polis, oturma yerlerine güvenlik şeridi çekti

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA) – MUĞLA’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerince denetimler artırıldı. Kent merkezindeki oturma gruplarına güvenlik şeridi çekilirken, maske ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de en çok artış gösterdiği 15 il arasında yer alan Muğla’da, denetimler artırıldı. Menteşe ilçesindeki Kent Pazarı’nda polis ve bekçiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Pazarcı esnafı, maske takmaları konusunda uyarıldı. Alışveriş yapıp, pazarda dolaşanlar da ekip otolarından yapılan anonslarla tedbirler konusunda uyarıldı. Kent merkezindeki oturma gruplarına ise oturan olmaması için güvenlik şeridi çekildi.

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