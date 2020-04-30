Ana Sayfa Yaşam Haberleri Muğla’da deprem
Muğla’da deprem
YazarEditör
-
4
0
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
CHP’li Ahmet Kaya uyardı: Çay dalında kalır
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilerinin imzasıyla yayınlanan çay hasadı özel...
Balıklarına yem bulamayınca ‘böcek fabrikası’ kurdu
ANTALYA'da, akvaryumdaki balıklarına canlı yem bulamadığı için 17 yıl önce böcek üretimine başlayan Selami Gökgöl (54), üretim tesisini fabrikaya dönüştürdü.
Mardin’de yasağın 3’üncü gününde de sessizlik hakim
Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3’üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca...
Mamak’a yeni yüzme havuzu
Mamaklılar ilçenin ikinci büyük yüzme havuzuna, 2021 yılında kavuşacak. Mamak Belediyesi tarafından Ekin Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan havuzda, bay-bayan...