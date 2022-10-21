Muğla’da çifte cinayet; baba- oğul tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Milas ilçesinde Tahir Koç (42) ve Şener Şen (45), arazide tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Çifte cinayetin katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Hüseyin K. (40) ve oğlu Ali K. (17) tutuklanırken, eşi Güllü K. (39) ise serbest bırakıldı.

Milas’ın Karacahisar Mahallesi girişindeki bir arazide, dün saat 20.00 sıralarında, yerde 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edilen 2 kişinin Tahir Koç ve Şener Şen isimli kişiler olduğunu belirledi. Koç ve Şen’in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

BABA- OĞUL TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

Jandarma, nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmada Koç ve Şen’i öldürdükleri ileri sürülen şüpheliler Hüseyin K., eşi Güllü K. ve oğlu Ali K.’yı bu sabah gözaltına aldı. Şüphelilerden Hüseyin K.’nın üzerinde ele geçirilen 1 tabancaya ise incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba- oğul tutuklanırken, anne G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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