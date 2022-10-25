Muğla’da 700 litre sahte içki ele geçirildi

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 700 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesinde yaşayan A.G. ve M.Ş.’nin evlerinde ürettikleri sahte içkileri satmak için müşteri aradıkları istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 700 litre sahte içki, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 2 kilogram barut ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve M.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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