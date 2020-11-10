Muğla’da 10 Kasım töreni

Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) – MUĞLA’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82’nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Merkez Menteşe ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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