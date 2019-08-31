  • Yaşam
    • TümüEğitim HaberleriKültür-Sanat HaberleriNasıl YapılırSağlık HaberleriYol Arkadaşım
      Eğitim Haberleri

      Üstün yetenekli öğrenciler yapay zeka kullanarak yarıştı

      Editör -
      Türkiye'nin 6 ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ARGEM) liselerinde eğitim 18 üstün yetenekli öğrenci, Ankara'daki Havelsan yaz bilim kampına katıldı.
      Eğitim Haberleri

      Okul fobisine karşı ailelere ve eğitimcilere uzmanından uyarı geldi

      Editör -
      Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak öğrencilerin velilerine ise uzmanından uyarı geldi.
      Kültür-Sanat Haberleri

      Gelibolu’da Zafer Bayramı’nda Ziynet Sali rüzgarı esti

      Editör -
      Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ziynet Sali sahne aldı.
    • Eğitim Haberleri
  • Haberler
type here...