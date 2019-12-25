Yerli otomobil, yarın (Cuma) Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle tanıtılacak.

Bu haber bana ilk yerli otomobilimizin hüzünlü hikayesini anımsattı.

++

16 Haziran 1961’de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Eskişehir’deki demiryolu fabrikası yetkililerine şu talimatı verdi:

“Gece gündüz çalışın, 29 Ekim törenlerine kadar yerli otomobilimizi üretin!”

O zamanki teknik ekip ve teknoloji düşünüldüğünde bu talimatın gereğini yerine getirmek imkansız gibi görünüyordu.

Ne var ki demiryolu fabrikasındaki mühendis ve işçiler 5 ayda bir mucizeye imza attı ve sadece lastikleri ile ön ve arka camları ithal olan yerli otomobili yapıp çalıştırmayı başardı.

Hem de bu kısa sürede bir değil iki otomobil birden yaptı.

++

Her iki otomobil de 1250 kilogram ağırlığındaydı. 140 kilometre hız yapabiliyordu. Uzun ve kısa farları ayakla yakılabiliyordu. En büyük lüksü radyosuydu.

Bu otomobiller 29 Ekim törenlerinde halka gösterilmek amacıyla trenle Ankara’ya götürüldü. Her şey o kadar ucu ucuna yetiştirilmişti ki kaportalarının pasta ve cilaları bile trende yapıldı.

++

29 Ekim sabahı iki otomobil de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önüne çekildi.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay önce Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmek, sonra da Hipodrom’daki bayram törenlerine katılmak için bu otomobillerden birine bindi.

Otomobil hareket etti ama 100 metre sonra durdu. Çünkü, akıl almaz bir ihmal sonucu Meclis önüne getirilen iki otomobilden birine yeteri kadar, diğerine ise sadece bir-iki litre benzin konulmuştu.

Şanssızlık bu ya, Sunay’ın bindiği otomobil az benzin konulandı.

Benzin bittiği için durduklarını öğrenen Sunay şu sözlerle tepki gösterdi:

“Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz.”

++

Sunay, benzin konulmuş yerli otomobile geçti, onunla önce Anıtkabir ziyaretine, sonra da Hipodrom’daki törene gitti.

“Devrim” adı verilen otomobil buradaki törende halka tanıtıldı.

++

Ertesi günkü gazeteler alaysı ifadelerle duyurdular “Devrim”i

Kimi, “100 metre gitti bozuldu” diye yazdı, kimi, harcanan milyonların boşa gittiğinden söz etti.

Ve bu talihsiz olay Türkiye’de otomobil sanayinin gelişmesini önledi.

İşte, “Devrim”den 58 yıl sonra yerli otomobile kavuşuyoruz.

Aradan geçen yıllarda ithal otomobillere kaç milyar dolar ödedik acaba?