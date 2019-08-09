Mucize kız, artık bir sağlık neferi

Doğuştan safra yolları olmadığı için yaşamasına mucize olarak bakılan, 6 yıl önce 17 yaşındayken karaciğer nakli yapılan Handan Ülker(23) üniversiteden fizyoterapist olarak mezun oldu.

Mezuniyet belgesini alıp iş aramaya başlayan genç kız, “Sürekli hastanede geçen bir çocukluğum ve ergenlik dönemim oldu ama mutlu sonla bitti. Çocukluğu benim gibi geçenler belki hastanelerden kaçıyordur ama ben aksine hastaların yanlarında olmak için bu mesleği seçtim. Bir an önce mesleğime adım atmak istiyorum” dedi.

Antalya’da ev hanımı Nezahat Ülker ve emekli oto tamircisi Ramazan Ülker’in 3 çocuğunun en küçüğü olan Handan, 28 Aralık 1996’da dünyaya geldi. Handan’a henüz birkaç günlükken bilier atrezi(safra kanalları yokluğu) tanısı koyuldu. Handan, 2.5 aylıkken kazai denilen safra yolu ameliyatı geçirdi. Ancak bu ameliyata rağmen her ay ortalama 10 gün hastanede yatmak zorunda kaldı. 4- 5 kez mide kanaması geçiren Handan, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ailesinden uygun verici çıkmadığı için kadavra listesine yazıldı. 2012’de karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi’ne sevk edildi. İzmir- Antalya arasında mekik dokuyan, bebekliği, çocukluğu hastanelerde geçen Handan bir yandan da eğitimini sürdürdü. Safra yolları yokluğu ile dünyaya gelip, geçirdiği ameliyattan sonra 17 yaşına kadar yaşayan, literatürlere girmiş dünyadaki birkaç hastadan biri olan Handan’a 10 Şubat 2013 günü uygun karaciğer kadavradan bulundu. Nakil için Kent Hastanesi’ne çağrılan Handan, Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz’ın başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı.

Nakil sonrası bir süre İzmir’de kalıp, tekrar memleketine dönen Handan bu kez hayallerine kavuşmak için derslerine dört elle sarıldı. İzmir’de bir vakıf üniversitesinin fizyoterapi bölümünü kazandı. Daha sonra kaydı Kayseri’deki Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne aktarılan Handan, konuk öğrenci olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okudu.

- Reklam -

Çocukluğu hastanelerde geçen, karaciğer nakliyle yeni bir hayata başlayan Handan, sağlıkçı olma hayalini de gerçeğe çevirdi. Fizyoterapist olan Handan, mezuniyet belgesini eline alıp nakil olduğu hastanede genç meslektaşlarıyla heyecanını paylaştı, terapi seanslarına katıldı.

‘HASTANELERDEN KAÇMAK YERİNE HASTALARLA OLMAYI SEÇTİM’

Bir an önce mesleğine adım atabilmek için iş aramaya başladığını belirten Handan Ülker duygularını şöyle anlattı:

“Doğuştan safra kanalları yokluğu ile doğdum. Doğduğum zamandan beri hastanedeyim. Sadece doğduktan sonraki ilk bir haftada hastanede değilmişim, o da zaten hastalığın belirtilerinin kendini göstermeye başladığı süreçmiş. 17 yaşında karaciğer nakli oldum. Bu hastalıkla doğup, 17 yaşına kadar yaşayabilen nadir insanlardanım. Doktorların verdiği yaşam süresi 11-12 yılken, ben 17 yaşına kadar yaşadım ve sonrasında nakil oldum. Bu çok zorlu bir süreçti. Sürekli hastanede geçen bir çocukluğum ve ergenliğim oldu ama mutlu sonla bitti. 6 yıl önce nakil oldum ve şu anda iyiyim. Bunu başarmamdaki en büyük neden ailemdi. Ailemin verdiği motivasyon ve mutlulukla ben 17 yaşıma kadar bu hastalıkla mücadele ettim. Her şeyin farkında olan bir çocukluk geçirdim. Durumumun ne kadar ciddi olduğunun farkındaydım. Bu süreçte kaybettiğim çocukluk arkadaşlarım bile oldu. Onlar benim kadar şanslı değillerdi. Organ bekliyordum, çıkacağından da umutluydum. Belki de beni bu ayakta tuttu. Her zaman yaşıtlarıma göre kendimi çok olgun hissettim. Güçlü olmak zorundaydım. Akdeniz Üniversitesi’nde tedavi görürken, ameliyat olmadan bir sene önce Kent Hastanesi’ne geldik. Süreç burada hızlandı. Çünkü durumum artık fazlasıyla ciddiye gidiyordu. Benim yaşlarımda olan bir kişinin trafik kazası geçirmesi sonucu organı bana nakledildi, bana umut ve hayat oldu.”

Nakil sonrası yarım dönem evde eğitim görüp, Antalya’ya döndüğünü kaydeden Handan,”Eve yakın olması açısından başka bir liseye geçtim. Eğitim hayatım zor geçti. Şu an olduğum yerden oldukça mutluyum. Sağlık sektörünü seçtim. Doğduğumdan beri hastanenin içindeyim. Çocukluğu hastanede geçen kişiler belki hastanelerden kaçıyordur ama ben aksine hastanedeki hastaların durumlarını iyi bildiğim için hastanede daha fazla zaman geçirmek istedim, hastaların yanında olmak istedim. Bu mesleği seçtiğim için mutluyum. Şu anda İzmir’de iş arıyorum” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Doç. Dr. Murat Kılıç da şu bilgileri verdi:

“Bilier atrezi hastalığı, kısa zamanda karaciğer sirozuna ve yetmezliğine sebep oluyor, karaciğer nakline gidilmezse bebeğin kaybedilmesine yol açıyor. Handan’ın karaciğeri, ilk ameliyat olduktan sonra 17 yaşına kadar dayandı. 17 yaşına kadar nakil olmadan bekleyebildi ama bu yaşa kadar nakil olmadan yaşayabilen hastalar çok nadir görülür. 20’li yaşlarına gelen Bilier Atrezi hastaları çok az sayıdadır. Handan da o hastalardan biri. Geç de olsa sağlığına kavuştu vücudu organa uyum sağladı. 6 yıldır takip ediyoruz. Kendisi sağlık sektörünü seçti. Bir hastanın sağlık ordusuna katılması iyi bir örnek oldu.”