Mucize bebek Ömer Özkan’ın annesi: Annelik çok başka bir şeymiş

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- DÜNYANIN ilk kadavradan rahim nakli sonrası anne olan Derya Sert, Ömer Özkan bebeğin sağlık kontrolleri için eşi Mustafa Sert ile birlikte Akdeniz Üniversitesi’ne geldi. Yaklaşık 9 aylık olan Ömer Özkan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Derya Sert, “Gün boyu onunlayım. Güzel zaman geçiriyoruz. Annelik her genç kızın veya anne olmak isteyen herkesin tatmasını istediğim bir duygu. Çok güzel, çok başka bir şeymiş” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011’de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert’in dünyaya getirdiği Ömer Özkan bebeğin sağlık kontrolleri titizlikle takip ediliyor. 4 Haziran 2020’de hamileliğin 28’inci haftasında 760 gram ağırlığında bebek dünyaya getiren Derya Sert, 6 kiloya ulaşan oğlunun yaklaşık 9 aylık ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

MUCİZE BEBEK 9 AYLIK OLDU

Mersin’de yaşayan Sert ailesi, geçen günlerde Antalya’ya gelerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Ömer Özkan bebeğin aylık sağlık kontrollerini yaptırdı. Ömer Özkan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Derya Sert, “Her şey çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Bilindiği gibi Ömer Özkan bebek 7 aylık 760 gram olarak doğdu. Şimdi hemen hemen 9 aylık olacak. Sağlık durumumuz da iyi” dedi.

ANNE- OĞUL GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYOR

Ömer Özkan bebekle gün içerisinde güzel vakit geçirdiklerini aktaran Derya Sert, “Sabahtan akşama gün boyu onunlayım. Güzel zaman geçiriyoruz. Şu an daha ayaklanmadığı için yaramazlığını bilmiyoruz ama zaman zaman her çocuk gibi huysuzluğu oluyor. Onun dışında iyiyiz çok şükür” diye konuştu.

‘ÇOK BAŞKA BİR ŞEYMİŞ’

Anneliğin eşsiz bir duygu olduğunu hissettiğini belirten Derya Sert, “Annelik her genç kızın veya anne olmak isteyen herkesin tatmasını istediğim bir duygu. Çok güzel, çok başka bir şeymiş. Bebeğimi ilk kucağıma aldığımda duygusallaştım ve ağladım. Uzun zamandır o anı bekliyordum, çok şükür rabbim nasip etti” ifadelerini kullandı.

10 YIL ANNE OLMAK İÇİN UĞRAŞTI

Anne olmak için umudunu hiç kaybetmediğini vurgulayan Derya Sert, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara öneride bulundu. Sert, “İstemek çok önemli. Sonuçta Allah verecek. Alan da veren de o. İsteyecek ve dua edecek. Dua etsinler rabbimin elbet bir zamanı vardır. Demek ki bizim zamanımız da buymuş. Rahat 10 sene uğraştık. Çok şükür Allah’ım bu zamanı nasip etmiş bize, demek ki bu zamanda geldi. Sabır işi, birazcık daha sabretsinler” dedi.

‘ONLARA SÖYLEYECEK HİÇBİR SÖZ YERİNİ TUTAMAZ’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan hakkındaki duygularını da paylaşan Derya Sert, “Onlara söyleyecek hiçbir söz yerini tutamaz. Onların hakkını ödeyemem hiçbir şekilde. Ömer Hocanın, Özlenen Hocanın, diğer asistan doktorların, İstanbul’daki ve buradaki doktorların, hemşireden tut, temizlik görevlisine kadar, hepsinin emeği var. Ömer Hocayla iyi ki tanışmışız. Allah var yukarda, Ömer Hocaya duacıyım” diye konuştu.

ÖMER ÖZKAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, kadavradan ilk rahim nakli yapılan Derya Sert ve oğlu Ömer Özkan bebek hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ömer Özkan, “Derya, bebekle birlikte kontrollere geliyor. Çocuğun rutin takipleri yapılıyor. Aralıklı buraya takibe geliyor. Çok şükür sağlığında herhangi bir sorun yok” dedi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, yurt dışından gelen tepkilerin de gayet iyi olduğunu belirterek, “Covid dönemi olduğu için bunu yüz yüze toplantılarda konuşamıyoruz ama online toplantılarda ya da bilimsel arenada tartışılıyor, kayda geçmiş bir durumda” şeklinde konuştu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN BİNLERCE KİŞİ RAHİM NAKLİ OLMAK İSTİYOR

Rahim nakli olmak isteyen binlerce kişi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi istiyor ama bununla ilgili bir mevzuat gerekiyor. Hakikaten çok ciddi baskı var. Bunu en çok hisseden kurum ise biziz. Yavaş yavaş hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

‘BİR AN ÖNCE KURALLARIN BELİRLENMESİ GEREKİYOR’

Rahim nakli bağışları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özkan, “Bence bu konuda bağış olur. En kötü ihtimalle kendi yakınlarından bağış olacaktır. Kadavralardan böbreğini, karaciğerini bağışladıysan rahmi de bağışlamada endişe duyulmayacaktır ve belli bir oranda bu mutlaka olacaktır. Ama bir an önce kuralların belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Rahim nakli riskleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ömer Özkan, “Normal bir organ naklinde ne gibi risk varsa bunda da aynı şekilde. Fakat burada bahsettiğimiz gibi dokunun sadece nakledilip çalışması değil, aynı zamanda daha sonra hamilelik olması, ardından çocuğun doğması gibi bir süreç var. Basamakları çok fazla. Risk basamakları fazla. Ne kadar çok basamak varsa onların da ayrı ayrı riski ve değişik olasılıkları var. Bu nedenle biraz daha uzun, komplike bir süreç” diye konuştu.

DÜNYADA İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Özkan, “Sağlık Bakanlığı da destek veriyor. Bu sadece bizim kurumumuzda olacak bir şey değil tabi ki. Herkes çok iyi ilgileniyor. Sonuçta ülkemizde olan ilk bir şey. Dünyada olan bir şey, ülkemize, bize ait bir konu. Bununla ilgili mevzuatın, alt yapının olmasını eminim onlar da destekleyecektir. Ama bu sadece Akdeniz Üniversitesi’ne değil, ülkede bu işi yapabilecek tüm kurumların ruhsat alması şeklinde bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Önce Covid’den kurtulalım. Onun dışında insanların sağlığı için ne gerekiyorsa yapmak için de uğraşacağız inşallah” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI