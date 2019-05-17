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17 Mayıs 2019
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SÜMEROLOG Muazzez İlmiye Çığ’ın hayatını anlatan ‘Zamanın Ötesinde– Muazzez İlmiye Çığ’ belgeseli, üniversite öğrencileri ile buluştu.
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Muazzez İlmiye Çığ belgeseli izleyiciyle buluştu

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SÜMEROLOG Muazzez İlmiye Çığ’ın hayatını anlatan ‘Zamanın Ötesinde– Muazzez İlmiye Çığ’ belgeseli, üniversite öğrencileri ile buluştu.

Altınbaş Üniversitesi’nin ‘Topluma ve Kültüre Hizmet Edenler’ projesi kapsamında hazırlanan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın hayatını anlatan ‘Zamanın Ötesinde – Muazzez İlmiye Çığ’ adlı belgesel, Çığ’ın canlı bağlantılı katılımıyla üniversitenin Gayrettepe Yerleşkesi’nde gösterildi. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Özaydın’ın yönettiği belgeselin hazırlanmasında aynı üniversiteden Dr. Cüneyt Gök, Maltepe Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Murat Fevzi Gezer ve Ayşe Nedret Özaydın görev aldı.

Programa Mersin’den yapılan canlı bağlantı ile katılan Çığ, “Ben her şeyi seviyorum. İnandığımız Tanrı yalnız sevgi istiyor. Toprağı, insanı, doğayı seveceksiniz. Eğer severseniz o Tanrı yolunuzu açıyor. Daima her şeyi sevdim ve her şey önüme geldi” dedi.

“ÜLKEMİZDE HERKESİN İYİ OLMASINI İSTİYORUM”

Bu belgeselin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çığ, “Ben çok iyiyim. Ülkemizde herkesin de çok iyi olmasını istiyorum” dedi.  

Yıllardır çalışma ve araştırma yaptığı Anadolu insanına dair gözlem ve düşüncelerini paylaşan Çığ, “Anadolu halkı, Türk kimliğini Atatürk ile benimsedi. Atatürk bize Türklüğümüzü öğretti. Türk Dil Tarih ve Coğrafya Fakülteleri açıldı. Ülkemizde muazzam bir gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen program nedeniyle büyük bir mutluluk ve bahtiyarlık içerisinde olduğunu söyleyen Çığ, hayattaki başarılarını neye borçlu olduğu sorusunu ise, “Evvela sevgi dolu bir ailede doğdum, büyüdüm ve yaşadım. Ardından sevgi dolu bir aile kurdum. Ben her şeyi seviyorum. İnandığımız Tanrı yalnız sevgi istiyor. Toprağı, insanı, doğayı seveceksiniz. Eğer severseniz o Tanrı yolunuzu açıyor. Daima her şeyi sevdim ve her şey de önüme geldi” sözleriyle yanıtladı.    

106’NCI DOĞUM GÜNÜNDE ÖZEL GÖSTERİM YAPILACAK

105’inci yaşını süren Çığ’ı anlatan belgeselin çekimleri geçtiğimiz Temmuz ayında Mersin’de gerçekleşti. Yönetmen Prof. Dr. Sabri Özaydın, Mersin’in yanı sıra, yaklaşık üç ay boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dolaşarak, projeyi destekleyecek görüntüler çekti. Sinema ve Televizyon Bölümü Öğr. Gör. Cenk Kaptan ile filmin kurgusunu nisan ayında tamamladı. Belgesel film ayrıca, Muazzez İlmiye Çığ’ın yaşadığı Mersin’de, 106’ncı doğum günü olan 20 Haziran’da düzenlenecek özel bir programda kendisinin de katılımıyla gösterilecek.

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