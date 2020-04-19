Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle izleyiciyle buluşan ‘Evde Kal’ konser ve canlı yayınının konukları, Muazzez Abacı ve Mustafa Keser olacak. Sanatçılar 40 yıl sonra aynı sahnede buluştukları konserlerinin öncesinde canlı yayında bir araya gelecek.

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

19 Nisan akşamı yayınlanacak olan konserin ev sahipleri Muazzez Abacı ve Mustafa Keser. 21.30’da canlı yayında buluşacak olan iki sanatçı, 40 yıl sonra aynı sahneyi paylaştıkları ve eylül 2019’da gerçekleşen konseri anons edecek. 40 yıl önce bir fuar kapsamında aynı sahneyi paylaşan Muazzez Abacı ve Mustafa Keser, şarkılarıyla izleyenlere moral verecek. Canlı yayınla da hayranlarıyla bir araya gelecek olan sanatçılar, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacaklar. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.