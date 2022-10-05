Muayenesiz araç kullanmak ceza kesilince polislere zor anlar yaşattı

- Reklam -

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsü Mehmet A. (57), rahatsızlanan eşini hastaneye götürdüğünü söyleyerek izin verilmesini istedi. Yapılan incelemede aracın muayene tarihi geçtiği için 427 TL ceza kesilen Mehmet A., bu kez rahatsız olan eşini hastaneye götürmek yerine tartıştığı polislere zor anlar yaşattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasından geçen Mehmet A. yönetimindeki 16 KJF 33 plakalı otomobili durduran polis, evrak kontrolü yapıldığı söyledi. Mehmet A. ise rahatsızlanan eşini acil servise götürmek için yola çıktığını belirtti. Mehmet A.’nın işlemlerini hızlandıran ekipler araç muayenesinin olmadığını görerek uyarmak istedi. Ancak bu sırada sinirlenen Mehmet A. polis memurlarına “Sanki teröristiz. Bana o muameleyi yapıyorsunuz. Polis ol ne olursan ol. Ben göstereceğim size. Şikayet edeceğim. Bende devlet memurluğu yaptım.” diye tepki gösterdi. Mehmet A.’ya muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL ceza uygulandı ve 7 gün içinde muayene yaptırması için süre verildi. Bunun üzerine Mehmet A., eşini hastaneye götürmek yerine tartıştığı polis memurlarına zor anlar yaşattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -