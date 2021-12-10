Muayene sırasında tartıştığı diş hekimini darbetti

ANTALYA'da taksicilik yapan Hatice Çağar Mirasedoğlu (58), durak başkanı S.M.'nin kendisine sopa ve satırla saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kadın olduğu için durakta istenmediğini öne süren Mirasedoğlu, "Satırla bana doğru koştu, araya arkadaşı girip elinden alınca bu kez sopasını aldı. Araya girmeselerdi canımdan olabilirdim. Bir kadın olarak durakta rahat çalışmak istiyorum" dedi. S.M. de hakaret iddiasıyla Mirasedoğlu'ndan şikayetçi oldu.