Muayene sırasında odasına girdikleri kadın doğum uzmanını darbeden 2 şüpheliye ev hapsi

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, muayene odasına girip, bu sırada hastasını muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş’ı çıkan tartışmada darbeden Sinem V. ile Zafer T., ev hapsiyle cezalandırıldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Zafer T. ve Sinem V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer T. ve Sinem V., doktor Karakaş’ı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod’ bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. (DHA)

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