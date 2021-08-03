MSB’den ‘terörle mücadele’ mesajı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarının yerle bir edileceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen ‘Pençe’ operasyonlarına katılan komandoların fotoğrafları paylaşıldı. Mesajda ise “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz” denildi.

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