MSB’den, karla kaplı üs bölgesinde ‘bayrak değişimi’ paylaşımı

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, sivil anayasayı gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle...