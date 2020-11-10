MSB’den 10 Kasım’a özel video

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan özel video, ‘Daima Kalbimizdesin’ notu ile paylaşıldı.

Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. 2 dakika 20 saniyelik video, “Vefatının 82’nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Daima Kalbimizdesin” notu ile paylaşıldı.

Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve TSK unsurlarına yer verildi.

FOTOĞRAFLI