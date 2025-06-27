Emniyetteki işlemleri tamamlanan 95 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan şüphelilerden:

65'inin tutuklanmasına ,

2 şüpheliye ev hapsi ,

28 şüpheliye yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Mahkemeden Trump’a Büyük Destek: Doğumla Vatandaşlığa Sınırlama Gelebilir İçeriği Görüntüle

Tutuklananlar Arasında Üst Rütbeli Subaylar da Var

Tutuklanan şüpheliler arasında, halen görevde olan ya da geçmişte görev yapmış üst rütbeli subaylar, özellikle de bir albayın yer alması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik delil ve dijital materyal incelemeleri sürüyor.