MSB: Yunanistan’dan gönderilmek istenen 1’i PKK’lı 27 kişiye müdahale edildi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan 1’i PKK/KCK terör örgütü mensubu 27 kişiye müdahale edildiğini, Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 PKK/KCK mensubunun da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

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