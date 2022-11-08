MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cülere karşı mücadelemiz sürüyor. Son olarak Edirne hududunda ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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