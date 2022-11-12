MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 PKK/KCK’lı yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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