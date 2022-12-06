MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1’i FETÖ, 1’i PKK üyesi 5 kişi yakalandı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 1’i FETÖ, 1’i PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

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