MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, ilçede bakanlık tarafından yapım çalışmaları yürütülen ve yapımına başlanacak projelere ilişkin bilgi verdi. Tamamlandığında Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek olan Kahramankazan Millet Bahçesi, Kent Meydanı, atık geri dönüşüm tesisi ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok proje masaya yatırıldı.