ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişi, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi” denildi.
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MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.