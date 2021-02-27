MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 PKK’lı yakalandı

İlkay DİKİCİ-Mertcan ÖZTÜRK-Ali AKSOYER /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da akçaağaç, çınar gibi birçok ağaç türü istilacı bir tür olan teke böceği nedeniyle tehlike altında. Eğer erken tespit edilmezse...