ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü PKK’lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi” denildi.
FOTOĞRAFLI
MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 PKK’lı yakalandı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü PKK’lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.