MSB: Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır

Meyve ve sebze temizliğinde sabun, sirke gibi maddelerin kullanılmamasını öneren Prof. Dr. Vedat Göral, “Meyve veya sebzeleri sabunla yıkamak, hiçbir şekilde yardımcı olmaz, aksine mide bulantısı, ishal, karın ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Bazı uzmanlar mikropların yüzde 90 ila 99'unu dışarı attığı için meyve ve sebzelerin soğuk suyla yıkanmasını tavsiye ediyor. Sirke ile yıkama da önerilmez. Bu yöntem hem pahalı bir işlem olup hem de gıdaların lezzetini olumsuz etkileyebilir” dedi.