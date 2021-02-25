MSB: Türkiye’ye girmeye çalışan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yolların kapanmasına neden olup, hayatı olumsuz etkilerken, Erzurumlular ise kızak ile kayıp, at yarıştırarak, mahallelerinde eğlenceli vakit geçirdi. Kentte önceki gece...