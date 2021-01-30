MSB: Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nin düzenlenen törenle açıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dağlık Karabağ’da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi; Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katıldığı törenle açıldı” denildi.

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