MSB, teröristle mücadele harekâtından fotoğraf paylaştı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ardahan’da zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekâtından fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, ‘Ardahan’da bulunan 25’inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekâtından kareler’ notuyla fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.

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