MSB: Terör örgütü PKK’nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen ve PKK’nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK’nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi” denildi.

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