MSB: Tatbikat, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca, Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın bir yenisini daha eklediği belirtilerek, “30 Kasım’da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık’a kadar devam edecektir. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Binbaşı Pınar Kara, yaptığı açıklamada, Türk-Rus ortak merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Kara, “Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen 7 rayonunun işgalden kurtarılması kapsamında; Azerbaycan tarafından 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında icra ettiği harekât ile; Cebrayil, Fuzuli, Zengilan ve Kubadlı Rayonları kurtarılmış, 10 Kasım’dan itibaren geçerli olan ateşkes sonrası ise, Ağdam Rayonu 20 Kasım’dan itibaren teslim alınmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer Rayonu’ndaki konuşlanma, mayın ve engel temizliği faaliyetleri 25 Kasım’dan itibaren devam etmektedir. Laçin Rayonu ise 1 Aralık’ta teslim alınacaktır. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk’ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanlarındayız” dedi.

‘YAPILAN TACİZ HAREKETLERİNE EN UYGUN ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLMİŞTİR’

Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini bildirdi. Yunanistan’ın bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam ettiğini belirten Kara, “Yunanistan 23 Kasım tarihinde aynı gün içerisinde yayınladığı, 2’si daha önce tarafımızdan ilan edilmiş atış/eğitim sahaları ile çakışan, Gayri Askeri Statüdeki Adaları kapsayan 3 NAVTEX ilanıyla kışkırtıcı tutumunu devam ettirmektedir. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yayınladığı NAVTEX’lere, mukabilinde, itiraz NAVTEX’lerimiz yayınlanmıştır. Yine Yunanistan tarafından, NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı’na yardımcı destek görevi icra eden Deniz Karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir” diye konuştu.

‘TATBİKAT GERGİNLİĞİ ARZULAYANLARI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR’

“Türkiye karşıtlığında birleşerek, ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir” diyen Kara, şunları kaydetti:

“30 Kasım’da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık’a kadar devam edecektir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir. Bilindiği üzere, Avrupa Birliğinin IRINI Harekâtı kapsamında, Yunan Amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından; Libya’ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan ROSELİNE-A isimli Türk ticaret gemisine Bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuksuz bir arama yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve gemi kaptanının rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır. IRINI Harekâtı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter Güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”

’80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Bakanlığın Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini karada, denizde ve havada koruyarak 83 milyon vatandaşın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkı sağlamak maksadıyla görevini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

“Terörle mücadele kapsamında, son bir ayda 8’i büyük, 26’sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekâtı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda bölge halkının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Suriye harekât alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından her türlü hava ve arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, son bir ay içeresinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 şahıs yakalanmış, 42 bin 884 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 35’i FETÖ olmak üzere 52’sinin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir.”

Kara, FETÖ ile mücadelenin kararlılıklar sürdürüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir” dedi.

Kara ayrıca, Covid-19 ile mücadele kapsamında bakanlık bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlarda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini söyledi.

