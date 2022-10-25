MSB: Suriye’den yurda girmeye çalışan PYD/YPG mensubu yakalandı

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahsın PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Van hudut hattında ise yapılan arama tarama faaliyetinde 10 çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi” denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -