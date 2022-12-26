MSB: Suriye ve İran’dan yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı 

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve İran’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 2’si PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)
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