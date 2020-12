MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlğı, son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere 45 operasyon düzenlediğini ve 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda düzenlenen operasyonlara ve çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, “Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 şahıs yakalanmış, 34 bin 898 şahıs hududu geçemeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 17’si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye hududumuzda planlanan 837 kilometre sınırdan 832 kilometresi, İran sınırında planlanan 170 kilometre sınırın 147 kilometrelik bölümü olmak üzere toplamda 979 kilometre Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırılmıştır” denildi.

‘SURİYE HAREKÂT ALANLARINDA 177 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Ayrıca Suriye Harekat Alanları’nda tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Bu kapsamda, Suriye harekât alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekât alanlarında hâlen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam edilmektedir. Türkiye İdlib’te, garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Faaliyetlerimiz sonucu gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlib’li vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir.”

‘ORTAK MERKEZİN FAALİYETİ GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

Açıklamada, Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak da şunlar kaydedildi:

“Türkiye ve Rusya Federasyonu (RF) arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin Ağdam bölgesinde en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve RF ile koordineli olarak sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personel ile eğitimler verilmektedir. Türkiye olarak, ‘İki devlet, tek millet’ anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

‘YUNANİSTAN, GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMAKTADIR’

Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye’nin uluslararası hukuktan yana olduğunu vurgulanan açıklamada, “Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’nın FETÖ ile mücadelesini kararlılık sürdürdüğü ve TSK’nın daha da güçlendiği belirtilerek, 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği, 3 bin 539 personel hakkındaki idari sürecin de devam etttiği kaydedildi.

‘TSK, DÜNYADA EN AZ VAKA GÖRÜLEN ORDULAR ARASINDA’

Koranavirüs salgınıyla ilgili de bakanlığa bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı hatırlatılarak, “Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulunda 12 bin 447’si Türk, 915’i Misafir Askeri Personel olmak üzere toplam 13 bin 362 öğrenci, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirler çerçevesinde, eğitimlerine devam etmektedir. Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir” denildi.

